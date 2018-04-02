Никифорова (Захарова) Мария Семеновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.06.1937
Дата смерти02.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937
Отец: Захаров Семен Макарович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
17.09.1957
Дочь: Балахонцева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1959
Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
21.12.1975
Сын: Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович
Смерть
02.04.2018
Абдулино
Похороны
Неизвестно
село Ст.Узели Оренбургской области