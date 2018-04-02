Никифорова (Захарова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Захарова) Мария Семеновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.06.1937

Дата смерти

02.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937

Отец: Захаров Семен Макарович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
17.09.1957

Дочь: Балахонцева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1959

Сын: Никифоров Петр Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович

Россия
Рождение ребёнка
21.12.1975

Сын: Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Никифоров Иван Иванович

Смерть
02.04.2018
Абдулино
Похороны
Неизвестно
село Ст.Узели Оренбургской области
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