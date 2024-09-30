Ханнолайнен Адам Абрамович
Место рождения
Дата рождения27.02.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
24.06.1853
Сын: Ханнолайнен Иван Адамович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна
Рождение ребёнка
14.09.1858
Дочь: (Ханнолайнен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна
Рождение ребёнка
09.04.1860
Дочь: (Ханнолайнен) Катарина Адамовна
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна
Рождение ребёнка
22.01.1863
Дочь: (Ханнолайнен) Ева Адамовна
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Тикка) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
16.11.1876
Сын: Ханнолайнен Андрей Адамович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Тикка) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно