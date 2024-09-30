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Ханнолайнен Адам Абрамович

Место рождения

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

27.02.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханнолайнен (Тикка) Анна Адамовна

Бракосочетание
1847

Жена: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна

Рождение ребёнка
24.06.1853

Сын: Ханнолайнен Иван Адамович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1858

Дочь: (Ханнолайнен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.04.1860

Дочь: (Ханнолайнен) Катарина Адамовна

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1863

Дочь: (Ханнолайнен) Ева Адамовна

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Тикка) Анна Адамовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1876

Сын: Ханнолайнен Андрей Адамович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Тикка) Анна Адамовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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