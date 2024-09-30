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Ханнолайнен Андрей Адамович

Место рождения

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1876

Отец: Ханнолайнен Адам Абрамович

Мать: Ханнолайнен (Тикка) Анна Адамовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1896

Жена: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: (Ханнолайнен) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Ханнолайнен Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Ханнолайнен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: (Ханнолайнен) Эмма Андреевна

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1920

Дочь: (Ханнолайнен) Хертта Андреевна

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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