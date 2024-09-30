Ханнолайнен Андрей Адамович
Место рождения
Дата рождения16.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1876
Бракосочетание
29.06.1896
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: (Ханнолайнен) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.11.1907
Сын: Ханнолайнен Павел Андреевич
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1909
Сын: Ханнолайнен Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: (Ханнолайнен) Эмма Андреевна
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1920
Дочь: (Ханнолайнен) Хертта Андреевна
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно