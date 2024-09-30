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Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1896

Муж: Ханнолайнен Андрей Адамович

Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: (Ханнолайнен) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Ханнолайнен Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Ханнолайнен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: (Ханнолайнен) Эмма Андреевна

Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1920

Дочь: (Ханнолайнен) Хертта Андреевна

Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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