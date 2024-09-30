Ханнолайнен (Ихо) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1896
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: (Ханнолайнен) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович
Рождение ребёнка
13.11.1907
Сын: Ханнолайнен Павел Андреевич
Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович
Рождение ребёнка
12.09.1909
Сын: Ханнолайнен Иван Андреевич
Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: (Ханнолайнен) Эмма Андреевна
Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович
Рождение ребёнка
21.01.1920
Дочь: (Ханнолайнен) Хертта Андреевна
Отец ребёнка: Ханнолайнен Андрей Адамович
Смерть
Неизвестно