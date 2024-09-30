Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Ханнолайнен Адам Абрамович

Рождение ребёнка
24.06.1853

Сын: Ханнолайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Абрамович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1858

Дочь: (Ханнолайнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.04.1860

Дочь: (Ханнолайнен) Катарина Адамовна

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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