Ханнолайнен (Хувойнен) Вальборга Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
24.06.1853
Сын: Ханнолайнен Иван Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Абрамович
Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1858
Дочь: (Ханнолайнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
09.04.1860
Дочь: (Ханнолайнен) Катарина Адамовна
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно