Harsh (Linder) Catherine
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти03.07.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Harsh Jacob
Отец ребёнка: Harsh John Henry Harsh
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Harsh Henry
Отец ребёнка: Harsh John Henry Harsh
Рождение ребёнка
1794
Сын: Harsh John
Отец ребёнка: Harsh John Henry Harsh
Смерть
03.07.1833
Похороны
Неизвестно