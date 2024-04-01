Harsh (Linder) Catherine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Harsh (Linder) Catherine

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

03.07.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Harsh Jacob

Отец ребёнка: Harsh John Henry Harsh

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Harsh Henry

Отец ребёнка: Harsh John Henry Harsh

Рождение ребёнка
1794

Сын: Harsh John

Отец ребёнка: Harsh John Henry Harsh

Смерть
03.07.1833
Похороны
Неизвестно

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