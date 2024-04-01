Harsh John Henry Harsh
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1758
Дата смерти05.06.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1758
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Harsh Jacob
Мать ребёнка: Harsh (Linder) Catherine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Harsh Henry
Мать ребёнка: Harsh (Linder) Catherine
Рождение ребёнка
1794
Сын: Harsh John
Мать ребёнка: Harsh (Linder) Catherine
Смерть
05.06.1828
Похороны
Неизвестно