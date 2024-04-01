Harsh John Henry Harsh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Harsh John Henry Harsh

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1758

Дата смерти

05.06.1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1758

Отец: Hirsch Ludwig 'Lewis'

Мать: Hirsch (Taub) Maria Katharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Harsh Jacob

Мать ребёнка: Harsh (Linder) Catherine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Harsh Henry

Мать ребёнка: Harsh (Linder) Catherine

Рождение ребёнка
1794

Сын: Harsh John

Мать ребёнка: Harsh (Linder) Catherine

Смерть
05.06.1828
Похороны
Неизвестно

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