Ерофеев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1911

Дочь: Полянская Клавдия

Отец ребёнка: Ерофеев Иван

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Ерофеев Иван

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Алексей

Отец ребёнка: Ерофеев Иван

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Ерофеев Иван

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Сергей

Отец ребёнка: Ерофеев Иван

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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