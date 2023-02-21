Ерофеев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1911
Дочь: Полянская Клавдия
Отец ребёнка: Ерофеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ерофеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Алексей
Отец ребёнка: Ерофеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Ерофеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Сергей
Отец ребёнка: Ерофеев Иван