Ерофеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1911
Дочь: Полянская Клавдия
Мать ребёнка: Ерофеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Алексей
Мать ребёнка: Ерофеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Сергей
Мать ребёнка: Ерофеев ?
Смерть
Неизвестно