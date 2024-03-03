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Рагозин Иван

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1692 ст.

Дочь: Асанова (Рагозина) Парасковья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Смерть
Неизвестно

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