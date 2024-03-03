Асанова (Рагозина) Парасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Рагозина) Парасковья Иванова

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1692 ст.

Дата смерти

1768 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692 ст.

Отец: Рагозин Иван

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Василий Ананьин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Асанов Иван Васильев

Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин

Марково, Березовский муниципальный район, Пермский край
В доп рс 1721г ему полгода
Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Асанов Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мяковникова (Асанова) Марина Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Аврамова (Асанова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Полежаева (Асанова) Епистимия Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Михайлова (Асанова) Фекла Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Смерть
1768 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726

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