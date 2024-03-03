Асанова (Рагозина) Парасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1692 ст.
Дата смерти1768 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1692 ст.
Отец: Рагозин Иван
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1721
Сын: Асанов Иван Васильев
Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин
Марково, Березовский муниципальный район, Пермский край
В доп рс 1721г ему полгода
Рождение ребёнка
1724 ст.
Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1625 лист 1075 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мяковникова (Асанова) Марина Васильева
Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Аврамова (Асанова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Полежаева (Асанова) Епистимия Васильева
Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Михайлова (Асанова) Фекла Васильева
Отец ребёнка: Асанов Василий Ананьин
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 430об
Смерть
1768 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 726