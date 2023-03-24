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Стогов Василий Павлович

Место рождения

Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.12.1903

Дата смерти

21.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
С 1941 по 1943
Старая Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Род войск: 170 ИМБ Воинское звание: минёр
Смерть
21.05.1943
Старая Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: сыпной тиф
Похороны
07.11.1951

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