Стогов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения20.12.1903
Дата смерти21.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1941 по 1943
Род войск: 170 ИМБ Воинское звание: минёр
Смерть
21.05.1943
Причина смерти: сыпной тиф
Похороны
07.11.1951