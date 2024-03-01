Авдотья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: Матвей
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1751 ст.
Сын: Иларион Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно