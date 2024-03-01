Авдотья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Иларион Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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