Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Акулина Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Авдотья Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Панфер Анфиногенович

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Агафия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрёна Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Марфа Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Марфа Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.

Дочь: Катерина Анфиногеновна

Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфиноген Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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