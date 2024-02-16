Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Акулина Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Авдотья Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Панфер Анфиногенович
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Агафия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрёна Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Марфа Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Марфа Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.
Дочь: Катерина Анфиногеновна
Отец ребёнка: Анфиноген Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфиноген Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно