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Вшивцев Феди Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

11.08.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Вшивцев Филип Васильевич

Мать: Вшивцева Васса Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1809 ст.

Жена: Вшивцева (Лошкина) Настасья Иванова

1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених дер. Закусерской отрок/невеста город. Нолинска мещанина Ивана Иванова Лошкина дочь девка Анастасия/поруч. Нолинские мещане Григорий Гонин, Василий Лихачёв, Гурд... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Вшивцева) Палагея Федотовна

Мать ребёнка: Вшивцева (Лошкина) Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Вшивцева) Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Вшивцева (Лошкина) Настасья Иванова

Смерть
11.08.1843 ст.

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