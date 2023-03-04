Вшивцева (Лошкина) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Лошкина) Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1809 ст.

Муж: Вшивцев Феди Филиппович

1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених дер. Закусерской отрок/невеста город. Нолинска мещанина Ивана Иванова Лошкина дочь девка Анастасия/поруч. Нолинские мещане Григорий Гонин, Василий Лихачёв, Гурд... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Вшивцева) Палагея Федотовна

Отец ребёнка: Вшивцев Феди Филиппович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Вшивцева) Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Вшивцев Феди Филиппович

Смерть
После 1850

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