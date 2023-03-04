Вшивцева (Лошкина) Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1809 ст.
1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених дер. Закусерской отрок/невеста город. Нолинска мещанина Ивана Иванова Лошкина дочь девка Анастасия/поруч. Нолинские мещане Григорий Гонин, Василий Лихачёв, Гурд... Показать все
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Вшивцева) Палагея Федотовна
Отец ребёнка: Вшивцев Феди Филиппович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Вшивцева) Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Вшивцев Феди Филиппович
Смерть
После 1850