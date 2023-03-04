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Вшивцева Васса Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Филип Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Вшивцев Феди Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Вшивцев Фома Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Вшивцева) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Васильевич

Смерть
После 1795

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