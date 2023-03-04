Вшивцева Васса Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Вшивцева) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Васильевич
Смерть
После 1795