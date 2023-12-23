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Гальченков Афиногент Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гальченков Захар Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1840

Сын: Гальченков Никита Афиногентович

Мать ребёнка: Гальченкова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1846

Дочь: Гальченкова Марья Афиногентовна

Мать ребёнка: Гальченкова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
17.10.1848 ст.

Жена: Гальченкова Авдотья Лаврентьевна

Вторым браком
Рождение ребёнка
22.01.1850

Дочь: Гальченкова Ксения Афиногентовна

Мать ребёнка: Гальченкова Авдотья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
11.06.1852

Сын: Агальченков Петр Афиногентович

Мать ребёнка: Гальченкова Авдотья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальченкова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агальцов Григорий Афиногенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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