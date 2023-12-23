Гальченков Афиногент Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гальченков Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1840
Сын: Гальченков Никита Афиногентович
Мать ребёнка: Гальченкова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1846
Дочь: Гальченкова Марья Афиногентовна
Мать ребёнка: Гальченкова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
17.10.1848 ст.
Вторым браком
Рождение ребёнка
22.01.1850
Дочь: Гальченкова Ксения Афиногентовна
Мать ребёнка: Гальченкова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
11.06.1852
Сын: Агальченков Петр Афиногентович
Мать ребёнка: Гальченкова Авдотья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агальцов Григорий Афиногенович
Смерть
Неизвестно