Гальченкова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальченкова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1840

Сын: Гальченков Никита Афиногентович

Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович

Рождение ребёнка
01.04.1846

Дочь: Гальченкова Марья Афиногентовна

Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальченков Афиногент Захарович

Смерть
Неизвестно
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