Гальченкова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1840
Сын: Гальченков Никита Афиногентович
Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович
Рождение ребёнка
01.04.1846
Дочь: Гальченкова Марья Афиногентовна
Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно