Гальченкова (Сенькина) Авдотья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1848 ст.
Вторым браком
Рождение ребёнка
22.01.1850
Дочь: Гальченкова Ксения Афиногентовна
Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович
Рождение ребёнка
11.06.1852
Сын: Агальченков Петр Афиногентович
Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович