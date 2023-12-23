Гальченкова (Сенькина) Авдотья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальченкова (Сенькина) Авдотья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1848 ст.

Муж: Гальченков Афиногент Захарович

Вторым браком
Рождение ребёнка
22.01.1850

Дочь: Гальченкова Ксения Афиногентовна

Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович

Рождение ребёнка
11.06.1852

Сын: Агальченков Петр Афиногентович

Отец ребёнка: Гальченков Афиногент Захарович

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