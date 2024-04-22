Жгун Иван Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Иван Ермолаевич

Жгун Иван Ермолаевич

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

08.07.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Жгун Влас Иванович

Мать ребёнка: Жгун Мария Андреевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.

Сын: Жгун Анисим Иванович

Мать ребёнка: Жгун Мария Андреевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1878 ст.

Дочь: Гультяева Федора Ивановна

Мать ребёнка: Жгун Мария Андреевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Мария Андреевна

Смерть
08.07.1897 ст.
Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close