Жгун Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти08.07.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Жгун Влас Иванович
Мать ребёнка: Жгун Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.
Сын: Жгун Анисим Иванович
Мать ребёнка: Жгун Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1878 ст.
Дочь: Гультяева Федора Ивановна
Мать ребёнка: Жгун Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Мария Андреевна
Смерть
08.07.1897 ст.