Жгун Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти18.03.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Жгун Влас Иванович
Отец ребёнка: Жгун Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.
Сын: Жгун Анисим Иванович
Отец ребёнка: Жгун Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.09.1878 ст.
Дочь: Гультяева Федора Ивановна
Отец ребёнка: Жгун Иван Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Иван Ермолаевич
Смерть
18.03.1911 ст.