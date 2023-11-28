Жгун Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

18.03.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Жгун Влас Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Ермолаевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.

Сын: Жгун Анисим Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Ермолаевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1878 ст.

Дочь: Гультяева Федора Ивановна

Отец ребёнка: Жгун Иван Ермолаевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Иван Ермолаевич

Смерть
18.03.1911 ст.
Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
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