Русинова Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова Любовь Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1945

Дата смерти

04.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1945

Отец: Мальцев Гаврил Яковлевич

Мать: Кирсанова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
10.06.1968

Дочь: Садыкова Нинель Федоровна

Отец ребёнка: Русинов Федор Леонидович

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.04.1977

Дочь: Корякина Оксана Федоровна

Отец ребёнка: Русинов Федор Леонидович

Смерть
04.02.2020

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