Русинова Любовь Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1945
Дата смерти04.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1945
Рождение ребёнка
10.06.1968
Дочь: Садыкова Нинель Федоровна
Отец ребёнка: Русинов Федор Леонидович
Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.04.1977
Дочь: Корякина Оксана Федоровна
Отец ребёнка: Русинов Федор Леонидович
Смерть
04.02.2020