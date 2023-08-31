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Корякина Оксана Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977

Отец: Русинов Федор Леонидович

Мать: Русинова Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Корякин Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
21.01.1994

Дочь: Скурихина Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Давыдов Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
06.02.1996

Дочь: Давыдова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Давыдов Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
21.09.2003

Дочь: Давыдова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Давыдов Виктор Георгиевич

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