Корякина Оксана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Корякин Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1994
Дочь: Скурихина Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Давыдов Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
06.02.1996
Дочь: Давыдова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Давыдов Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
21.09.2003
Дочь: Давыдова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Давыдов Виктор Георгиевич