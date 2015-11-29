Кирсанова Валентина Семеновна
Место рождения
Дата рождения09.11.1925
Дата смерти29.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1945
Дочь: Русинова Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Мальцев Гаврил Яковлевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мальцев Владимир
Отец ребёнка: Мальцев Гаврил Яковлевич
Смерть
29.11.2015
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis