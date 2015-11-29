Кирсанова Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Валентина Семеновна

Место рождения

Борок, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.11.1925

Дата смерти

29.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Борок, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1945

Дочь: Русинова Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцев Гаврил Яковлевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Мальцев Владимир

Отец ребёнка: Мальцев Гаврил Яковлевич

Смерть
29.11.2015
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
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