Паска Теодор Романович
Место рождения
Дата рождения02.08.1908
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908
Отец: Паска Роман Антонович
Мать: Теодора
Рождение ребёнка
09.09.1932
Дочь: Анна Теодоровна
Мать ребёнка: Паска Ксения Илькиевна
Рождение ребёнка
09.07.1938
Мать ребёнка: Паска Ксения Илькиевна
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паска Ксения Илькиевна
Смерть
1978