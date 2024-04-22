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Паска Теодор Романович

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Место рождения

Добросин, Львівська область

Дата рождения

02.08.1908

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908

Отец: Паска Роман Антонович

Мать: Теодора

Добросин, Львівська область
Рождение ребёнка
09.09.1932

Дочь: Анна Теодоровна

Мать ребёнка: Паска Ксения Илькиевна

Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Паска Пётр Теодорович

Мать ребёнка: Паска Ксения Илькиевна

Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паска Ксения Илькиевна

Смерть
1978
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