(Паска) Анна Теодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1932
Дата смертиПосле 1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1932
Отец: Паска Теодор Романович
Мать: Паска Ксения Илькиевна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Билинский Игорь Емельянович
Отец ребёнка: Билинский Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
21.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Билинский Емельян Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1987
Похороны
Неизвестно