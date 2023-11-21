(Паска) Анна Теодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паска) Анна Теодоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1932

Дата смерти

После 1987

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1932

Отец: Паска Теодор Романович

Мать: Паска Ксения Илькиевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Билинский Игорь Емельянович

Отец ребёнка: Билинский Емельян Фёдорович

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
21.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билинский Емельян Фёдорович

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Билинский Емельян Фёдорович

Львов, Львівська область
Смерть
После 1987
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область
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