Паска (Ланкевич (Лапкевич)) Ксения Илькиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паска (Ланкевич (Лапкевич)) Ксения Илькиевна

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Место рождения

Добросин, Львівська область

Дата рождения

15.07.1905

Дата смерти

05.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: Лапкевич (ланкевич) Илья (Ильком Илько) (Ильком, Илько)

Мать: Агафья

Добросин, Львівська область
Рождение ребёнка
09.09.1932

Дочь: Анна Теодоровна

Отец ребёнка: Паска Теодор Романович

Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Паска Пётр Теодорович

Отец ребёнка: Паска Теодор Романович

Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паска Теодор Романович

Смерть
05.12.1996
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