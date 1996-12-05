Паска (Ланкевич (Лапкевич)) Ксения Илькиевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1905
Дата смерти05.12.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Рождение ребёнка
09.09.1932
Дочь: Анна Теодоровна
Отец ребёнка: Паска Теодор Романович
Рождение ребёнка
09.07.1938
Отец ребёнка: Паска Теодор Романович
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паска Теодор Романович
Смерть
05.12.1996