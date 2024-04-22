Вьюжанина (Селезнева) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: Вьюжанина Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Рождение ребёнка
17.03.1907
Дочь: Вьюжанина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Вьюжанина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вьюжанина Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вьюжанина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вьюжанина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979