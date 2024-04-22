Вьюжанина (Селезнева) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина (Селезнева) Анна Трофимовна

Место рождения

Кивара малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Селезнев Трофим Михайлович

Мать: Селезнева Евдокия Даниловна

Кивара малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: Вьюжанина Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вьюжанин Федор Иванович

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1907

Дочь: Вьюжанина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Вьюжанина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вьюжанина Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вьюжанина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вьюжанина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вьюжанин Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюжанин Иван Никитич

Смерть
Около 1979
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