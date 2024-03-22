Горемыкин Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения06.06.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1817
Рождение ребёнка
10.05.1821
Дочь: Горемыкина Гликерия Степановна
Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
22.11.1823
Дочь: Горемыкина Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1841
Дочь: Кунина Анна Степановна
Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Горемыкин Аким Степанович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Горемыкин Митрофан Степанович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Горемыкин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Серебрякова Мария Степановна
Мать ребёнка: Горемыкина Елена Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1856
Дочь: Горемыкина Христина Степановна
Мать ребёнка: Горемыкина Елена Федоровна
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Горемыкин Петр Степанович
Мать ребёнка: Горемыкина Елена Федоровна
Бракосочетание
05.07.1864
Рождение ребёнка
24.04.1865
Сын: Горемыкин Василий Степанович
Мать ребёнка: Горемыкина Агафия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно