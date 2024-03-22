Горемыкин Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Степан Степанович

Горемыкин Степан Степанович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 или 1791 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

1826 или 1827 г.р.
Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1817

Отец: Горемыкин Степан Афанасьевич

Мать: Горемыкина Ксения Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1821

Дочь: Горемыкина Гликерия Степановна

Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1823

Дочь: Горемыкина Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Сергеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1841

Дочь: Кунина Анна Степановна

Мать ребёнка: Горемыкина Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Горемыкин Аким Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Горемыкин Митрофан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Горемыкин Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Серебрякова Мария Степановна

Мать ребёнка: Горемыкина Елена Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1856

Дочь: Горемыкина Христина Степановна

Мать ребёнка: Горемыкина Елена Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Горемыкин Петр Степанович

Мать ребёнка: Горемыкина Елена Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.07.1864

Жена: Горемыкина Агафия Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1865

Сын: Горемыкин Василий Степанович

Мать ребёнка: Горемыкина Агафия Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close