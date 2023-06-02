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Горемыкина Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.02.1812

Сын: Горемыкин Герасим Степанович

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.06.1817

Сын: Горемыкин Степан Степанович

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1821

Дочь: Горемыкина Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1823

Дочь: Горемыкина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832 или 1834

Дочь: Грошикова Анна Степановна

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно