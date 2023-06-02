Горемыкина Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.02.1812
Сын: Горемыкин Герасим Степанович
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.06.1817
Сын: Горемыкин Степан Степанович
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.05.1821
Дочь: Горемыкина Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович
Рождение ребёнка
22.11.1823
Дочь: Горемыкина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович
Рождение ребёнка
1832 или 1834
Дочь: Грошикова Анна Степановна
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно