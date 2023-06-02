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Горемыкина Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

07.04.1864

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Серебрякова Мария Степановна

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1856

Дочь: Горемыкина Христина Степановна

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Горемыкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Степан Степанович

Смерть
07.04.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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