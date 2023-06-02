Горемыкина Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти07.04.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Серебрякова Мария Степановна
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1856
Дочь: Горемыкина Христина Степановна
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Горемыкин Петр Степанович
Отец ребёнка: Горемыкин Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1864