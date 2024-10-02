Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти14.01.1830 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Резниченко Петр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Воловик Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Воловик Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Воловик Онисим Дмитриевич
Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович
Смерть
14.01.1830 ст.
По старости, указан возраст на момент смерти 82 года
Похороны
14.01.1830 ст.
Успенская церковь