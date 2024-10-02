Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

14.01.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Резниченко Петр Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воловик Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Воловик Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Воловик Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Воловик Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воловик Онисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Воловик Дмитрий Михайлович

Смерть
14.01.1830 ст.
Погребище, Вінницька область
По старости, указан возраст на момент смерти 82 года
Похороны
14.01.1830 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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