Воловик Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Воловик Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Воловик Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Воловик Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Воловик Онисим Дмитриевич
Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
25.11.1802 ст.
Мать ребёнка: не указана
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Смерть
Около 1812