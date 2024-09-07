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Воловик Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Воловик Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Воловик Иосиф Дмитриевич

Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Воловик Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Воловик Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воловик Онисим Дмитриевич

Мать ребёнка: Воловик (Резниченко) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
25.11.1802 ст.

Сын: Воловик Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Смерть
Около 1812

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