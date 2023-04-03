Магид Мендель Израилев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магид Мендель Израилев

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis
? мещанин
Смерть
Неизвестно

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