Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винберг Гирш Лейзеров
Мать: Винберг Эйде Хамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния