Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магид (Винберг) Пеше Гиршева (Григорьевна)

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винберг Гирш Лейзеров

Мать: Винберг Эйде Хамова

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магид Мендель Израилев

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магид Мендель Израилев

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магид Мендель Израилев

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магид Мендель Израилев

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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