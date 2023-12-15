Калабина Зинаида Альфредовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.2001
Дочь: Калабина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Калабин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.06.2005
Сын: Калабин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Калабин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.2016
Сын: Калабин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Калабин Владимир Николаевич