Калабина Зинаида Альфредовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабина Зинаида Альфредовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2001

Дочь: Калабина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Калабин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.06.2005

Сын: Калабин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Калабин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.2016

Сын: Калабин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Калабин Владимир Николаевич

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