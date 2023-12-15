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Калабин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1979

Отец: Калабин Николай Никонович

Мать: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)

Рождение ребёнка
21.05.2001

Дочь: Калабина Александра Владимировна

Мать ребёнка: Калабина Зинаида Альфредовна

Рождение ребёнка
19.06.2005

Сын: Калабин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Калабина Зинаида Альфредовна

Рождение ребёнка
26.09.2016

Сын: Калабин Максим Владимирович

Мать ребёнка: Калабина Зинаида Альфредовна

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