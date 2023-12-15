Калабин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1979
Рождение ребёнка
21.05.2001
Дочь: Калабина Александра Владимировна
Мать ребёнка: Калабина Зинаида Альфредовна
Рождение ребёнка
19.06.2005
Сын: Калабин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Калабина Зинаида Альфредовна
Рождение ребёнка
26.09.2016
Сын: Калабин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Калабина Зинаида Альфредовна