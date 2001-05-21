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Калабина Александра Владимировна
Калабина Александра Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.2001
Пол
Женский
Отец
Калабин Владимир Николаевич
1979 г.р.
Мать
Калабина Зинаида Альфредовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2001
Отец:
Калабин Владимир Николаевич
Мать:
Калабина Зинаида Альфредовна
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