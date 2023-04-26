Кулюгин Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Кулюгин Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Кулюгин Прокофий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марфина (Кулюгина) Елена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно