Кулюгин Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюгин Михаил Гаврилович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Кулюгин Гаврила

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Кулюгин Прокофий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марфина (Кулюгина) Елена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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