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Чакин Аввакум Митрофанович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское

Дата рождения

1845

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Чакин Митрофан

Мать: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
1868

Сын: Чакин Аким Аввакумович

Мать ребёнка: Чакина Анна

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чакина Анна

Смерть
1898
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
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