Чакин Аввакум Митрофанович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Дата рождения1845
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Чакин Митрофан
Мать: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Чакина Анна
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чакина Анна
Смерть
1898
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово