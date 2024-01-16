?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чакин Аввакум Митрофанович
Отец ребёнка: Чакин Митрофан
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чакин Трофим Митрофанович
Отец ребёнка: Чакин Митрофан
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чакин Митрофан
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чакин Митрофан
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чакин Митрофан
Смерть
Неизвестно