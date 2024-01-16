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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чакин Аввакум Митрофанович

Отец ребёнка: Чакин Митрофан

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Трофим Митрофанович

Отец ребёнка: Чакин Митрофан

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Михей Митрофанович

Отец ребёнка: Чакин Митрофан

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Мирон Митрофанович

Отец ребёнка: Чакин Митрофан

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чакин Митрофан

Смерть
Неизвестно
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