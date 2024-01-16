Чакин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чакин Аввакум Митрофанович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чакин Трофим Митрофанович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно