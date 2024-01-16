Чакин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧакин Митрофан

Чакин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чакин Аввакум Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Трофим Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Михей Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Мирон Митрофанович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close