Фетисова Прасковья Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Фетисова) Матрена Федотовна
Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Фетисова) Мавра Федотовна
Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Фетисова) Лукерья Федотовна
Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович
Смерть
Неизвестно