Фетисова Прасковья Никитовна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фетисова Прасковья Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Федот Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Фетисова) Матрена Федотовна

Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Фетисов Михаил Федотович

Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Фетисова) Мавра Федотовна

Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Фетисова) Лукерья Федотовна

Отец ребёнка: Фетисов Федот Тихонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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