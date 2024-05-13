Фетисов Федот Тихонович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Фетисов Тихон Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Фетисова) Матрена Федотовна
Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Фетисова) Мавра Федотовна
Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Фетисова) Лукерья Федотовна
Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна
Смерть
Неизвестно