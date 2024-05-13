Фетисов Федот Тихонович 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФетисов Федот Тихонович

Фетисов Федот Тихонович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Фетисов Тихон Никифорович

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова Прасковья Никитовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Фетисова) Матрена Федотовна

Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Фетисов Михаил Федотович

Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Фетисова) Мавра Федотовна

Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Фетисова) Лукерья Федотовна

Мать ребёнка: Фетисова Прасковья Никитовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.