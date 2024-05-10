Фокина (Фокина) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1851 ст.
Дата смерти12.04.1852 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1851 ст.
Отец: Фокин Иван Иванович
Мать: Фокина Наталья Федоровна
№ 12. рождена 20 июля 1851 г., крещена 21. Мавра. Деревни Малашевской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 694 | Госархив Арха... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1852 ст.
Причина смерти: от родимца | № 24. умерла 12 апреля 1852 г., погребена 25. Крестьянина деревни Малашевской Ивана Фокина дочь Мавра от родимца 3 нед | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 723 | Госархив Арханг. о... Показать все