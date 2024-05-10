Фокина (Фокина) Мавра Ивановна 20.07.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Фокина) Мавра Ивановна

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.07.1851 ст.

Дата смерти

12.04.1852 ст.

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

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СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1851 ст.

Отец: Фокин Иван Иванович

Мать: Фокина Наталья Федоровна

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 12. рождена 20 июля 1851 г., крещена 21. Мавра. Деревни Малашевской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 694 | Госархив Арха... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
12.04.1852 ст.
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | № 24. умерла 12 апреля 1852 г., погребена 25. Крестьянина деревни Малашевской Ивана Фокина дочь Мавра от родимца 3 нед | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 723 | Госархив Арханг. о... Показать все

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