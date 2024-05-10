Фокина Наталья Федоровна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

08.04.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1851 ст.

Дочь: Фокина (Фокина) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 12. рождена 20 июля 1851 г., крещена 21. Мавра. Деревни Малашевской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 694 | Госархив Арха... Показать все
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Фокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1855 ст.

Сын: Фокин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 9. рожден 15 марта 1855 г., крещен 16. Алексей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 562 | Госархив Арханг... Показать все
Смерть
08.04.1893 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от старости | № 9. умерла 8 апреля 1893 г., погребена 9. Деревни Пятинской крестьянская вдова Наталья Федорова Фокина от старости 61 год | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 298 с.731 | Госархив... Показать все

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