Фокина Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти08.04.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1851 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 12. рождена 20 июля 1851 г., крещена 21. Мавра. Деревни Малашевской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 694 | Госархив Арха... Показать все
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Фокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1855 ст.
Отец ребёнка: Фокин Иван Иванович
№ 9. рожден 15 марта 1855 г., крещен 16. Алексей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 562 | Госархив Арханг... Показать все
Смерть
08.04.1893 ст.
Причина смерти: от старости | № 9. умерла 8 апреля 1893 г., погребена 9. Деревни Пятинской крестьянская вдова Наталья Федорова Фокина от старости 61 год | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 298 с.731 | Госархив... Показать все