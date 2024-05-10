Фокин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Фокин Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Наталья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1851 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Фокина Наталья Федоровна
№ 12. рождена 20 июля 1851 г., крещена 21. Мавра. Деревни Малашевской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 694 | Госархив Арха... Показать все
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Фокин Иван Иванович
Мать ребёнка: Фокина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Фокина Наталья Федоровна
№ 9. рожден 15 марта 1855 г., крещен 16. Алексей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 562 | Госархив Арханг... Показать все
Смерть
Неизвестно