Фокин Иван Иванович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Иван Иванович

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Фокин Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Наталья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1851 ст.

Дочь: Фокина (Фокина) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Фокина Наталья Федоровна

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 12. рождена 20 июля 1851 г., крещена 21. Мавра. Деревни Малашевской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 694 | Госархив Арха... Показать все
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Фокин Иван Иванович

Мать ребёнка: Фокина Наталья Федоровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1855 ст.

Сын: Фокин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Фокина Наталья Федоровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 9. рожден 15 марта 1855 г., крещен 16. Алексей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Иванов Фокин и его законная жена Наталья Федорова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 562 | Госархив Арханг... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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