Логинова (Филимонцева) валентина владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Филимонцева) валентина владимировна

Место рождения

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.01.1920

Дата смерти

23.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1920

Отец: Филимонцев владимир михайлович

Мать: Филимонцева анна александровна

Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.02.1941

Муж: Студицкий никифор трофимович

Рождение ребёнка
09.03.1942

Сын: Студицкий александр никифорович

Отец ребёнка: Студицкий никифор трофимович

Рождение ребёнка
23.03.1946

Дочь: Краева светлана евгеньевна

Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович

Бракосочетание
10.04.1946

Муж: Логинов евгений Степанович

Рождение ребёнка
06.11.1948

Дочь: Опря татьяна евгеньевна

Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Логинов владимир евгеньевич

Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович

Рождение ребёнка
21.01.1953

Сын: Логинов виктор евгеньевич

Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович

Нема, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.03.2007
Нема, Немский муниципальный район, Кировская область
хроническая мозговая недостаточность
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