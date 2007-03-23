Логинова (Филимонцева) валентина владимировна
Место рождения
Дата рождения07.01.1920
Дата смерти23.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1920
Бракосочетание
21.02.1941
Рождение ребёнка
09.03.1942
Сын: Студицкий александр никифорович
Отец ребёнка: Студицкий никифор трофимович
Рождение ребёнка
23.03.1946
Дочь: Краева светлана евгеньевна
Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович
Бракосочетание
10.04.1946
Рождение ребёнка
06.11.1948
Дочь: Опря татьяна евгеньевна
Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Логинов владимир евгеньевич
Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1953
Сын: Логинов виктор евгеньевич
Отец ребёнка: Логинов евгений Степанович
Смерть
23.03.2007
хроническая мозговая недостаточность