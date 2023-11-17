Филимонцев владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонцев владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1920

Дочь: Логинова валентина владимировна

Мать ребёнка: Филимонцева анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонцева тая владимировна

Мать ребёнка: Филимонцева анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонцева зоя владимировна

Мать ребёнка: Филимонцева анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонцев николай владимирович

Мать ребёнка: Филимонцева анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонцев генадий владимирович

Мать ребёнка: Филимонцева анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонцева раиса владимировна

Мать ребёнка: Филимонцева анна

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