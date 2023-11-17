Филимонцев владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1920
Дочь: Логинова валентина владимировна
Мать ребёнка: Филимонцева анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонцева тая владимировна
Мать ребёнка: Филимонцева анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонцева зоя владимировна
Мать ребёнка: Филимонцева анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонцев николай владимирович
Мать ребёнка: Филимонцева анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонцев генадий владимирович
Мать ребёнка: Филимонцева анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонцева раиса владимировна
Мать ребёнка: Филимонцева анна